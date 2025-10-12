Influenza basterà masticare una gomma per scoprirla
Un team di ricercatori ha messo a punto una gomma che libera gusto di timo quando incontra il virus dell'influenza nella saliva. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
In questa notizia si parla di: influenza - baster
Influenza, basterà masticare una gomma per scoprirla - Un team di ricercatori ha messo a punto una gomma che libera gusto di timo quando incontra il virus dell'influenza nella saliva e permette di scovarla. Si legge su gazzetta.it
Questo test per l'influenza ha dell'incredibile: basta una gomma da masticare - Avreste mai detto che un semplice chewing gum possa aiutare a prevenire un'epidemia? Secondo tech.everyeye.it