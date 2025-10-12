Inferno di fuoco al Monastero della Bernaga in Brianza | salve le 21 monache di clausura
Il rogo è divampato nella serata di sabato 11 ottobre a La Valletta Brianza: la storica struttura religiosa è stata gravemente danneggiata, ma tutte le religiose sono state tratte in salvo.Un vero e proprio inferno di fuoco ha avvolto il complesso, edificio di grande valore storico risalente al. 🔗 Leggi su Quicomo.it
In fiamme il Monastero della Bernaga in Brianza, pompieri anche da Como. Salve le monache di clausura - Dalle ore 19:30 di ieri i Vigili del Fuoco sono impegnati nello spegnimento di un vasto incendio che ha interessato il tetto del Monastero della Bernaga, edificio storico risalente al 1600, situato ne ... Riporta comozero.it
La Valletta: a fuoco il Monastero della Bernaga - Un incendio di grosse dimensioni, con i bagliori già visibili della statale, come pure da Santa Maria Hoè, sta interessando il Monastero delle Bernaga, sopra l'abitato di Perego, a La Valletta Brianza ... merateonline.it scrive