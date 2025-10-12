Incredibile Nigeria paura per Osimhen e compagni | cosa è successo
Disavventura per l’ex Napoli, Victor Osimhen e i suoi compagni di squadra: è successo nelle ultime ore La Nigeria di Victor Osimhen è ancora in corsa per ottenere la qualificazione ai prossimi Mondiali 2026. Attualmente è terza nel gruppo C alle spalle di Benin e Sudafrica. Ma non è di calcio che ora parliamo. Infatti, uno degli assoluti protagonisti del terzo scudetto del Napoli, ha dovuto fare i conti con una vera e propria disavventura durante il ritiro con la sua Nazionale, o meglio dopo la vittoria per 2-1 contro il Lesotho. Paura sull’aereo della Nigeria: ecco cosa è successo. Proprio dopo aver ottenuto il terzo successo nel girone, la squadra nigeriana era pronta a prendere il volo per arrivare Uyo per prepararsi alla sfida contro il Benin di martedì. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it
