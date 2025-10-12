Incidente tra Qualiano e Villaricca alla Rotonda San Pasquale Baylon
Solo pochi giorni fa un altro incidente tra Qualiano e Villaricca, ma nemmeno l’intitolazione della Rotonda al Santo ha cambiato le cose. Un nuovo incidente tra Qualiano e Villaricca sulla Rotonda San Pasquale Baylon e a quanto pare nemmeno l’intitolazione della rotonda al Santo ha sortito effetti. Su quella zona è chiaro che ci sono seri problemi di sicurezza stradale, in parte dovuti alla disattenzione alla guida e in parte alla eccessiva velocità. A scontrarsi due vetture che a quanto si può vedere sono praticamente distrutte, almeno quella bianca lo è. Ci domandiamo debba accadera affinché siano presi provvedimenti dalle amministrazioni confinanti. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
