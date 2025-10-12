Incidente tra auto e moto a Torre del Greco 28enne in codice rosso in ospedale
Lo schianto in via Circumvallazione: il 28enne alla guida della moto è in pericolo di vita all'Ospedale del Mare di Ponticelli. Indagano i carabinieri.
Incidente sulla Agrigento - Raffadali, scontro fra due auto: un ferito grave
Grave incidente in Brianza: si sente male e perde il controllo dell'auto. Elicottero in azione
Terribile incidente frontale tra due auto a Modena: muore una donna di 32 anni
Torre del Greco, scontro auto-moto: centauro 28enne in pericolo di vita - Per cause in corso di accertamento, un auto (guidata da una 21enne) e una moto si sono scontrati.
Due incidenti in sequenza a Lanzo Torinese: coinvolti due motocicli e due auto, due centauri trasportati in ospedale - Due motociclisti, di cui uno giovanissimo, sono stati trasportati in condizioni apparentemente gravi dall'elisoccorso del 118 Azienda Zero all'ospedale Cto di Torino dopo due incidenti avvenuti in sequenza.