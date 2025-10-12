Firenze, 12 ottobre 2025 – Incidente sulla Via degli Dei. Nella mattinata di oggi, 12 ottobre, un ciclista milanese di 47 anni è caduto mentre percorreva in mountain bike il sentiero, riportando un trauma cranico. È stato raggiunto dal Soccorso Alpino e trasportato in elicottero all'ospedale fiorentino di Careggi. L'incidente è avvenuto intorno alle 11.30 in località Monte Alto, a circa 980 metri di quota, nel comune di Scarperia e San Piero. L'uomo stava affrontando in gruppo il noto itinerario escursionistico tra Bologna e Firenze quando ha perso il controllo del mezzo, cadendo rovinosamente. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Incidente sulla Via degli Dei, 47enne cade dalla mountain bike. Trasportato in ospedale con l’elisoccorso