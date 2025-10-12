Incidente sulla Pontina | una vittima Chiusa la strada verso Roma

Latinatoday.it | 12 ott 2025

Incidente al km 12 della strada statale 148 “Pontina”. L'arteria che collega la capitale con Terracina è temporaneamente chiusa in direzione Roma. Il sinistro, le cui cause sono in corso di accertamento ha coinvolto un'auto e una moto. Nell'incidente sulla Pontina ha perso la vita una persona. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

In questa notizia si parla di: incidente - pontina

