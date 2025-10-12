Incidente sulla Pontina | una vittima Chiusa la strada verso Roma

Incidente al km 12 della strada statale 148 “Pontina”. L'arteria che collega la capitale con Terracina è temporaneamente chiusa in direzione Roma. Il sinistro, le cui cause sono in corso di accertamento ha coinvolto un'auto e una moto. Nell'incidente sulla Pontina ha perso la vita una persona. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

Tragico incidente fra auto e moto sulla Pontina, morta una persona: strada chiusa in direzione Roma - Terribile schianto lungo la via Pontina, dove un’auto e una moto si sono scontrate violentemente. Riporta fanpage.it

Pontina, incidente tra auto e moto: un morto. Traffico deviato allo svincolo di «Mostacciano- Torrino» - Una persona ha perso la vita sulla Pontina, all'altezza del km 12, che è stata temporaneamente chiusa in direzione Roma. Secondo ilmessaggero.it