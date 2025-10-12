Incidente sulla Pontina | muore motociclista all’alba
Incidente sulla Pontina: muore un motociclista, strada chiusa verso Roma. Tragedia all’alba di domenica sulla strada statale 148 Pontina. Intorno alle 5 del mattino, al chilometro 12, un incidente ha coinvolto un’automobile e una moto, causando la morte del centauro. L’impatto è stato violento e ha reso necessaria la chiusura temporanea della carreggiata in direzione Roma, con deviazioni all’altezza dello svincolo Mostacciano-Torrino. Le prime ricostruzioni dell’incidente. Le cause del sinistro sono ancora in corso di accertamento. Secondo le prime informazioni, lo scontro tra i due veicoli è avvenuto in un tratto rettilineo, ma non si esclude l’ipotesi di una manovra azzardata o di un errore di valutazione. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com
