Incidente sulla 163 Amalfitana tra Vico Equense e Positano | tre feriti
Brutto incidente, nel pomeriggio, sulla statale 163 "Amalfitana", in zona Tordigliano, tra Vico Equense e Positano. Una moto, per cause da accertare, si è scontrata con un altro mezzo: tre in tutto i feriti. Ad avere la peggio, il centauro che, a differenza degli altri due malcapitati condotti al. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
In questa notizia si parla di: incidente - amalfitana
Incidente sulla Costiera Amalfitana, precipita con lo scooter: grave turista
Grave incidente sulla statale amalfitana: motociclista si schianta contro la ringhiera, trasferito al Cardarelli
Incidente in Costiera Amalfitana: motociclista precipita sugli scogli
Grave incidente ieri sulla Statale Amalfitana in località Tordigliano. L'intervento dell'elisoccorso per trasportare un motociclista gravemente ferito in ospedale. - facebook.com Vai su Facebook
Incidente a Tordigliano: scooter contro muretto, ferita una ragazza - Paura a Tordigliano, a Vico Equense, dove, intorno alle 13:45, una coppia a bordo di uno scooter Beverly è rimasta coinvolta in un incidente sulla Statale 163 Amalfitana. Da ilvescovado.it
Incidente lungo la statale “Amalfitana”, motociclista soccorso dall’eliambulanza - Un grave incidente si è verificato oggi pomeriggio, intorno alle 17:30, lungo la statale 163 “Amalfitana” nei pressi dell’abitato di Positano. Scrive sorrentopress.it