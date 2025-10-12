Incidente mortale sulla Pontina | muore un motociclista Strada chiusa verso Roma

Tragedia all’alba di domenica sulla strada statale 148 Pontina. Intorno alle 5 del mattino, al chilometro 12, un incidente ha coinvolto un’auto e una moto, costando la vita al centauro.Le cause del sinistro sono ancora in corso di accertamento. Sul posto sono intervenuti gli agenti per i rilievi. 🔗 Leggi su Romatoday.it