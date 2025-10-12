Incidente mortale a Sanza | proclamato il lutto cittadino a Monte San Giacomo per Angelone e Antonietta

E' stato proclamato il lutto cittadino a Monte San Giacomo, nel giorno dei funerali di Saverio Spina di 65 anni e di Antonietta Aluotto di 57 anni, deceduti ieri pomeriggio nel terribile incidente stradale che si è verificato sulla Statale 517 Variante Bussentina, a Sanza. Il sinistro ha. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

