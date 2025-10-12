Incidente Monti Lepini | indagato il vigile del fuoco che ha investito Mario Grasso

È formalmente indagato per omicidio stradale il vigile del fuoco che, nella serata di ieri, ha investito e ucciso Mario Grasso lungo via Monti Lepini, alla periferia del capoluogo ciociaro.La vittima è un uomo di 59 anni, originario di Roma ma da tempo residente a Frosinone. Stava attraversando o. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

In questa notizia si parla di: incidente - monti

Grave incidente stradale lungo la Monti Lepini, un’auto si ribalta; tre le persone rimaste ferite. Grave un 37enne di Ferentino

Incidente sulla Monti Lepini: cinque feriti, tre in gravi condizioni elitrasportati in ospedale

Incidente sui monti Sibillini, morta una donna precipitata per circa 50 metri: soccorso alpino sul posto

L'incidente stamattina nei pressi della rotatoria tra la Monti Lepini e via Piccarello. In ospedale una 64enne, rilievi della Polizia Locale - facebook.com Vai su Facebook

Mario Grasso è il 59enne travolto e ucciso da un mezzo dei vigili del fuoco - Al vaglio le responsabilità di un 50enne, che lo ha investito con un Suv dei vigili del fuoco. Si legge su fanpage.it

Tragedia sulla Monte Lepini: Suv dei vigili del fuoco investe e uccide un 60enne - L'incidente sulla strada regionale in provincia di Frosinone. Segnala rainews.it