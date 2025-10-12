Incidente in viale Cannatello | motociclista ricoverato per una frattura denunciato l' automobilista

Agrigentonotizie.it | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lesioni personali colpose stradali. È per quest'ipotesi di reato che un cinquantatreenne agrigentino è stato denunciato alla Procura della Repubblica. A farlo sono stati gli agenti della sezione Volanti della Questura che, nei giorni scorsi, sono intervenuti in viale Cannatello, all'altezza della. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

In questa notizia si parla di: incidente - viale

