Incidente in viale Cannatello | motociclista ricoverato per una frattura denunciato l' automobilista
Lesioni personali colpose stradali. È per quest'ipotesi di reato che un cinquantatreenne agrigentino è stato denunciato alla Procura della Repubblica. A farlo sono stati gli agenti della sezione Volanti della Questura che, nei giorni scorsi, sono intervenuti in viale Cannatello, all'altezza della. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
In questa notizia si parla di: incidente - viale
Milano, auto in fiamme dopo l’incidente: paura in viale Monte Nero
Incidente mortale su viale Carlo III: perde la vita operaio 46enne in sella alla sua moto
Incidente al viale delle Dune: col monopattino contro una moto, feriti due ragazzini
Incidente al viale degli Atlantici a Benevento, auto si ribalta e traffico in tilt nei pressi dei campi da tennis. Sul posto la Polizia Municipale - facebook.com Vai su Facebook
#incidente Traffico rallentato, in viale Bezzi, da via Dei Gracchi, sino a via Trivulzio, direzione viale Tibaldi e in via Trivulzio, da via Fornari sino a viale Bezzi, direzione centro. #polizialocalemilano #trafficalert #viabilità #zona5Milano #ComuneMilano #infotraffi - X Vai su X