Incidente in tangenziale a Modena feriti 4 giovani Una 15enne è gravissima

Ilrestodelcarlino.it | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Modena, 12 ottobre 2025 – Grave incidente ieri sera in tangenziale a Modena, quattro giovani sono rimasti feriti, tra questi una 15enne è gravissima. Viaggiavano su una Suzuki quando si sono schiantati,  per cause in corso di accertamento. Sul posto polizia locale, vigili del fuoco e 118. Gli altri feriti hanno 19 e 18 anni. Notizia in aggiornamento . 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

