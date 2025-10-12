Modena, 12 ottobre 2025 – Grave incidente ieri sera in tangenziale a Modena, quattro giovani sono rimasti feriti, tra questi una 15enne è gravissima. Viaggiavano su una Suzuki quando si sono schiantati, per cause in corso di accertamento. Sul posto polizia locale, vigili del fuoco e 118. Gli altri feriti hanno 19 e 18 anni. Notizia in aggiornamento . 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Incidente in tangenziale a Modena, feriti 4 giovani. Una 15enne è gravissima