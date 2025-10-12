Incidente in autostrada uomo precipita dal viadotto

Udinetoday.it | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Informazioni ancora frammentarie sull'incidente avvenuto questa mattina sull'autostrada A23. Stando a quanto riportato, intorno alle 8 e 30 un veicolo che procedeva in direzione Sud avrebbe impattato contro la parete della galleria al chilometro 80, nel comune di Chiusaforte: una persona è. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: incidente - autostrada

Incidente sull’autostrada A4: traffico in tilt

Incidente sull'autostrada Torino-Aosta a Volpiano: scontro tra auto e pickup, la prima finisce nel fosso e il secondo si ribalta

Terribile incidente in autostrada, schianto inevitabile: morto un uomo

Incidente sull’autostrada A1, coinvolto un mezzo pesante: un uomo è in gravi condizioni - All'alba di oggi, lunedì 4 agosto 2025, si è verificato un grave incidente stradale sull'Autostrada A1. Da fanpage.it

incidente autostrada uomo precipitaSalerno, precipita con l'auto nel burrone: 51enne ricoverato in codice rosso - Paura nel primo pomeriggio di ieri in zona Montena di Giovi, un'area impervia e difficilmente accessibile sui rioni collinari di Salerno, dove un'auto è precipitata in un ... Come scrive ilmattino.it

Cerca Video su questo argomento: Incidente Autostrada Uomo Precipita