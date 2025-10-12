Incidente con il parapendio nell'entroterra genovese donna precipita per decine di metri | è gravissima

A San Colombano Certenoli, nell'entroterra genovese, una donna di 53 anni è precipitata con il parapendio da un'altezza di diverse decine di metri in una zona impervia. La 53enne è stata soccorsa e trasferita in ospedale. A quanto si apprende, sarebbe in condizioni gravissime: avrebbe riportato politraumi agli arti superiori ed inferiori e una sospetta emorragia interna. 🔗 Leggi su Fanpage.it

