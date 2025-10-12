Incidente con il parapendio ferita una donna

Soccorsi in azione nel primo pomeriggio di domenica 12 ottobre 2025 in val Fontanabuona per una donna, vittima di un incidente con il parapendio.L'allarme è scattato intorno alle 14.20 nella zona di via Castellaro a San Colombano Certenoli e sul posto sono intervenute auto medica Tango 1 e. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

In questa notizia si parla di: incidente - parapendio

Precipita con parapendio, morta pilota in Valle d'Aosta. Incidente a Chamois

Valle d’Aosta, incidente con il parapendio a Chamois: morta 24enne

Incidente in Valle d'Aosta, 24enne precipita con parapendio: morta pilota di Strambino

Alpago, incidente in volo per un 27enne: il parapendio si chiude improvvisamente vicino al Rifugio Dolada. Soccorso dal Suem e portato all’ospedale di Belluno. - facebook.com Vai su Facebook

Morte Felix #Baumgartner: svelate le cause dell’incidente in parapendio - X Vai su X

Parapendio precipita a Solagna: turista rimasta sospesa tra gli alberi - Il pomeriggio di martedì 8 ottobre 2025 è stato teatro di una complessa operazione di salvataggio a Solagna (VI) ... Secondo vicenzareport.it

Precipita con il parapendio in territorio di Taormina, ricoverato a Messina: il video dei soccorsi in una zona impervia - L’elicottero è riuscito ad atterrare poco distante e, con l’ausilio di barella, ha caricato il ferito per trasferirlo al Policlinico di Messina. Come scrive lasicilia.it