Incidente allo stadio di San Giovanni Incarico | uomo vola giù dagli spalti
Un uomo di 33 anni, residente a Roccasecca, è precipitato nel vuoto mentre si trovava sugli spalti del campo sportivo di San Giovanni Incarico, dove stava assistendo a una partita.La caduta ha provocato gravi ferite, tali da rendere necessario l’intervento di un elicottero del 118 per il. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
