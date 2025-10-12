Incidente allo stadio di San Giovanni Incarico | uomo precipita dagli spalti

Frosinonetoday.it | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo di 33 anni, residente a Roccasecca, è precipitato nel vuoto mentre si trovava sugli spalti del campo sportivo di San Giovanni Incarico, dove stava assistendo a una partita.La caduta ha provocato gravi ferite, tali da rendere necessario l’intervento di un elicottero del 118 per il. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

