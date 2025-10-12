Incidente ad Anzio | pedone investito da conducente di un Suv è in gravissime condizioni
Incidente ad Anzio dove un pedone è stato travolto dalla conducente di un Suv. Il ferito, trasportato in ospedale con l'elisoccorso, è in gravissime condizioni.Il sinistro stradale si è verificato all'altezza di viale Mencacci. Per cause in corso di accertamento, un 58enne straniero è stato. 🔗 Leggi su Romatoday.it
