Incidente a Torino Vallette | auto tampona bus fermo al capolinea due feriti

Torinotoday.it | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel tardo pomeriggio di ieri, sabato 11 ottobre 2025, un'auto Bmw Serie 1 ha tamponato un bus della linea 75 Gtt che si trovava fermo al capolinea del piazzale delle Vallette. I sanitari del 118 Azienda Zero hanno trasportato in ambulanza all'ospedale Maria Vittoria uno dei due occupanti. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: incidente - torino

Incidente sull'autostrada Torino-Aosta a Volpiano: scontro tra auto e pickup, la prima finisce nel fosso e il secondo si ribalta

Incidente domestico a Torino: anziana invalida cade in casa e chiede aiuto, sul posto anche i vigili del fuoco

Incidente a Torino Cenisia: scontro tra due auto all'incrocio, due feriti

Incidente a Torino: scontro tra due auto all'incrocio, una si ribalta in carreggiata. Tre feriti in ospedale - È di tre feriti non gravi, tutti trasportati all'ospedale Martini in ambulanza dai sanitari del 118 Azienda Zero, il bilancio di un incidente avvenuto nella notte di ieri, sabato 11 ottobre 2025, all' ... Da torinotoday.it

incidente torino vallette autoIncidente a Torino Centro: scontro tra auto e scooter, forti problemi di traffico - Forti problemi di traffico nella mattinata di oggi, venerdì 10 ottobre 2025, a causa di un incidente avvenuto all'incrocio tra corso Re Umberto e via San Quintino a Torino. Scrive torinotoday.it

Cerca Video su questo argomento: Incidente Torino Vallette Auto