Incidente a Torino | scontro tra due auto all' incrocio una si ribalta in carreggiata Tre feriti in ospedale

12 ott 2025

È di tre feriti non gravi, tutti trasportati all'ospedale Martini in ambulanza dai sanitari del 118 Azienda Zero, il bilancio di un incidente avvenuto nella notte di ieri, sabato 11 ottobre 2025, all'incrocio tra corso Turati, corso Lepanto, corso Unione Sovietica e corso Bramante a Torino. A. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

