Incidente a San Severo moto si schianta contro una recinzione | 64enne medico del 118 morto sul colpo

Incidente mortale a San Severo (Foggia), dove una moto si è schiantata contro una recinzione: morto un centauro 64enne, era un medico del 118.

