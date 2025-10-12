Incidente a Montefiascone auto investe pedone e urta le macchine parcheggiate

Viterbotoday.it | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ha prima investito un pedone e poi urtato le auto in sosta. Incidente a Montefiascone nel pomeriggio di ieri, sabato 11 ottobre. In via Oreste Borghesi, all'altezza del supermercato e in pieno centro abitato, una macchina ha travolto un uomo per poi urtare un paio di vetture parcheggiate lungo la. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: incidente - montefiascone

Incidente a Montefiascone, donna investita da un'auto sulla Umbro Casentinese

incidente montefiascone auto investeInveste e uccide un ciclista 25enne, poi scappa ma torna insieme alla madre: il 26enne alla guida era ubriaco - Questa notte un ragazzo di 25 anni ha perso la vita dopo essere stato investito da un'auto mentre si trovava alla guida della sua bicicletta ... Si legge su fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Incidente Montefiascone Auto Investe