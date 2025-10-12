Incidente a Montefiascone auto investe pedone e urta le macchine parcheggiate

Ha prima investito un pedone e poi urtato le auto in sosta. Incidente a Montefiascone nel pomeriggio di ieri, sabato 11 ottobre. In via Oreste Borghesi, all'altezza del supermercato e in pieno centro abitato, una macchina ha travolto un uomo per poi urtare un paio di vetture parcheggiate lungo la. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

In questa notizia si parla di: incidente - montefiascone

