Incidente a Bagnaia uomo in monopattino finisce contro un muro su viale Fiume

Viterbotoday.it | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Brutto incidente a Bagnaia, frazione di Viterbo. Nel tardo pomeriggio di ieri, sabato 11 ottobre, un uomo a bordo di un monopattino è andato a sbattere contro un muro su viale Fiume, all'altezza del passaggio a livello.Il malcapitato ha riportato gravi ferite ed è stato soccorso dal personale. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

