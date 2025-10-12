Incidente a Bagnaia uomo in monopattino finisce contro un muro su viale Fiume
Brutto incidente a Bagnaia, frazione di Viterbo. Nel tardo pomeriggio di ieri, sabato 11 ottobre, un uomo a bordo di un monopattino è andato a sbattere contro un muro su viale Fiume, all'altezza del passaggio a livello.Il malcapitato ha riportato gravi ferite ed è stato soccorso dal personale. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
MotoGp, in Indonesia vanno tutti giù e Aldeguer ne approfitta. Incidente Bezzecchi-Marquez, cade anche Bagnaia
Moto Gp, Indonesia: Aldeguer, prima vittoria. Bezzecchi: incidente con Marc Marquez. Caduto anche Bagnaia
Come ogni martedì è ora di 4Tempi: @MatteoSenatore2 e @DanyGue4 analizzano quanto successo in Indonesia. La prima vittoria di #Aldeguer, #Bagnaia di nuovo in crisi, l'incidente #Marquez-#Bezzecchi e tanto altro. Anche di Moto2 e Moto3. #MotoGP - X Vai su X
"Bagnaia devastato come persona prima che come pilota, ma crediamo in lu?. Pecco a sua volta crede in noi, sa che diamo il 100% per lui. La caduta di Marc è stata sfortuna, non poteva evitare l'incidente" (Davide Tardozzi - fonte GpOne) #MotoGP #ducati #fo - facebook.com Vai su Facebook
Sterza per schivare un monopattino e si schianta: morto operaio in Sardegna, altri 5 feriti - Giacomo Pilloni, operaio 50enne di Serramanna, è morto in un incidente stradale sulla SS 196 a Villasor. Si legge su fanpage.it
Grave incidente in monopattino nella notte a Lissone: uomo trasportato d’urgenza in ospedale - Un uomo in monopattino è rimasto coinvolto in un sinistro lungo viale della Repubblica intorno alle 3. Segnala ilgiorno.it