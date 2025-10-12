Incentivi auto elettriche come risparmiare 11mila euro | le date degli sconti

Parte il conto alla rovescia per i nuovi incentivi all’acquisto di veicoli elettrici. Da mercoledì 15 ottobre 2025, sarà possibile prenotare online sul sito del Ministero dell’Ambiente sconti che arrivano fino a 11mila euro per i privati e 20mila per le microimprese. La novità principale riguarda i destinatari: gli ecobonus saranno accessibili solo ai residenti nelle aree urbane più congestionate. I nuovi incentivi, finanziati con 597 milioni di euro del Pnrr, saranno erogati fino al 30 giugno 2026 o ad esaurimento fondi. Le richieste si presenteranno tramite la piattaforma digitale del Ministero dell’Ambiente a partire dal 15 ottobre. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

