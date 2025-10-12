Incendio sulle colline di Ischia evacuate alcune abitazioni

Tempo di lettura: < 1 minuto Ancora fiamme ad Ischia dove nel tardo pomeriggio un incendio è divampato sul versante sud occidentale dell’isola. Per spegnerlo sono all’opera gli elicotteri. Il fuoco si è diffuso nella zona del Ciglio, nel comune di Serrara Fontana, in più punti di un’area collinare impervia e ricca di vegetazione arrivando a lambire anche alcune abitazioni che sono state evacuate temporaneamente per precauzione. Dopo l’iniziale intervento dei vigili del fuoco del distaccamento isolano, sul posto sono arrivate anche le squadre dei volontari che si sono messi al lavoro per spegnere l’incendio ma l’estensione delle fiamme, alimentate dal vento, e la morfologia del territorio in cui si sono propagate, ha reso necessario l’intervento anche di due elicotteri. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Incendio sulle colline di Ischia, evacuate alcune abitazioni

In questa notizia si parla di: incendio - colline

