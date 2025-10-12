Incendio nella suite paura in hotel | la struttura subito evacuata

Gubbio, 12 ottobre 2025 – Erano circa le 16 di venerdì quando l’incendio è divampato all’interno di una delle due suite dell’Hotel Bosone Palace, in via XX Settembre. In pochi minuti la stanza è stata completamente invasa dal fumo e dalle fiamme; il personale dell’hotel ha subito lanciato l’allarme e dato avvio all’evacuazione. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Gubbio, supportati da una squadra del distaccamento di Gaifana, insieme ai sanitari del 118, ai carabinieri e alla polizia municipale. All’interno della suite si trovava una coppia, immediatamente soccorsa e affidata alle cure dei sanitari: fortunatamente non si registrano feriti gravi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

