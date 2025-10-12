Incendio in un’officina a Certaldo auto distrutta e danni all’impianto elettrico

Certaldo (Firenze), 12 ottobre 2025 – Un incendio è scoppiato nella notte tra sabato e domenica 12 ottobre all'interno di un edificio industriale adibito a officina, in via Marche, nel comune di Certaldo. Le fiamme hanno coinvolto un'auto parcheggiata nella struttura, rendendo necessario l'intervento dei vigili del fuoco. L'allarme è scattato intorno alle 3:20. Sul posto sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco del comando di Firenze, provenienti dai distaccamenti di Castelfiorentino ed Empoli, supportate da un' autobotte. I vigili del fuoco sono entrati nella carrozzeria, completamente invasa dal fumo, e hanno provveduto allo spegnimento dell'incendio che aveva interessato un solo veicolo. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Incendio in un’officina a Certaldo, auto distrutta e danni all’impianto elettrico

