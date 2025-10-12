Incendio in una fabbrica orafa trovato un gatto morto per i fumi del rogo
Arezzo, 12 ottobre 2025 – Incendio in una fabbrica orafa nella zona industriale a San Zeno, ad Arezzo, dove sono intervenuti i vigili del fuoco. Le fiamme sono divampate, per cause da accertare, nella mattinata di oggi, 12 ottobre. I vigili del Fuoco sono entrati dentro l'attività ed hanno spento le fiamme che avevano interessato dei macchinari all'interno. All'interno della fabbrica è stato ritrovato un gatto privo di vita, deceduto molto probabilmente per aver inalato i fumi provocati dall'incendio. Molti i danni provocati dal fumo, ma nessun problema strutturale. Nessuna persona è rimasta coinvolta nell'incendio. 🔗 Leggi su Lanazione.it
In questa notizia si parla di: incendio - fabbrica
Incendio a Scandicci: fiamme in fabbrica di metalli a Pontignale. Comune: “Tenete le finestre chiuse”
Incendio in una fabbrica tra Scafati e Pompei: nube di fubo visibile a chilometri di distanza
Incendio sul Vesuvio, focolaio in direzione Torre del Greco: rischi per fabbrica di fuochi d’artificio e agriturismi
Incendio in una fabbrica di pizze e pinse a Nemoli. Operai e addetti ai lavori evacuati, nessun ferito Continua a leggere: https://ivl24.it/incendio-in-una-fabbrica-di-pizze-e-pinse-a-nemoli-operai-e-addetti-ai-lavori-evacuati-nessun-ferito/#google_vignette Vai su Facebook
Ieri sera si è scatenato un gravissimo incendio per “ragioni ignote” a Ekaterinburg alla Fabbrica di turbine degli Urali, i cui prodotti sono utilizzati sia nell'energia sia nel complesso industriale della Difesa russa - X Vai su X
Ditta orafa in fiamme, vigili del fuoco spengono il rogo e trovano un gatto morto asfissiato - Intervento dei Vigili del Fuoco questa mattina, domenica 12 ottobre, nella zona industriale. Segnala corrierediarezzo.it
Incendio ditta orafa, morto il gatto del titolare - Sul posto una Squadra Vigili del Fuoco di Arezzo che è entrata dentro l’attività industriale e ha spento le fiamme ch ... Riporta teletruria.it