incendio in una fabbrica orafa trovato un gatto morto per i fumi del rogo

Arezzo, 12 ottobre 2025 – Incendio in una fabbrica orafa nella zona industriale a San Zeno, ad Arezzo, dove sono intervenuti i vigili del fuoco. Le fiamme sono divampate, per cause da accertare, nella mattinata di oggi, 12 ottobre. I vigili del Fuoco sono entrati dentro l'attività ed hanno spento le fiamme che avevano interessato dei macchinari all'interno. All'interno della fabbrica è stato ritrovato un gatto privo di vita, deceduto molto probabilmente per aver inalato i fumi provocati dall'incendio. Molti i danni provocati dal fumo, ma nessun problema strutturale. Nessuna persona è rimasta coinvolta nell'incendio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

