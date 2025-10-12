incendio in una cella distrutto il monastero salve le 21 romite

Un incendio ha distrutto il Monastero della Bernaga, a Perego della Valletta Brianza. È il monastero delle Romite ambrosiane, monache di clausura diocesane. È lì che san Carlo Acutis, recentemente canonizzato e proclamato patrono di internet, ha ricevuto la Prima Comunione il 16 giugno 1998, ad appena sette anni d’età, su permesso speciale. Tutte le religiose sono state tratte in salvo e sfollate. Risulta stiano bene. Il rogo è divampato ieri sera. Sembra abbia avuto origine in una celletta, forse per il surriscaldamento di una canna fumaria oppure per altre cause, certamente accidentali. Prima è bruciato il tetto, poi le fiamme si sono rapidamente propagate all’intero complesso religioso, che risale all’XI secolo, un insediamento molto antico. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

