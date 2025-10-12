Incendio in un appartamento di Verona | intervento dei pompieri evacuate 14 famiglie
Momenti di paura nella notte in via Maddalena, a Verona, dove un incendio divampato in un appartamento al terzo piano di una palazzina di sette piani ha reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco e l’evacuazione di 14 famiglie. L’allarme, secondo quanto riferito dai pompieri scaligeri, è. 🔗 Leggi su Veronasera.it
