Incendio in un appartamento di Verona | intervento dei pompieri evacuate 14 famiglie

Veronasera.it | 12 ott 2025

Momenti di paura nella notte in via Maddalena, a Verona, dove un incendio divampato in un appartamento al terzo piano di una palazzina di sette piani ha reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco e l’evacuazione di 14 famiglie. L’allarme, secondo quanto riferito dai pompieri scaligeri, è. 🔗 Leggi su Veronasera.it

In questa notizia si parla di: incendio - appartamento

