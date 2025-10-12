Incendio in Porto Vecchio | quattro intossicati in un magazzino abbandonato

Un incendio è scoppiato in un magazzino abbandonato in Porto Vecchio, al Molo III. Sul posto i vigili del fuoco, che stanno spegnendo le fiamme, e i sanitari del 118, che hanno soccorso quattro persone intossicate. Questi ultimi si trovavano nella stanza vicina a quella dove è scoppiato il rogo. 🔗 Leggi su Triesteprima.it