Incendio in appartamento a Cesenatico | il video tra le fiamme

I due figli erano fuori con gli amici, mentre moglie e marito sono usciti subito in strada. Danni per migliaia di euro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Incendio in appartamento a Cesenatico: il video tra le fiamme

In questa notizia si parla di: incendio - appartamento

Fuorigrotta, incendio in un appartamento: pompieri salvano donna svenuta in casa

Incendio nella notte, appartamento in fiamme al Falcon Residence

Incendio a Sesto, fiamme nell'appartamento: trovato morto un uomo

L’incendio divampato la notte scorsa in un appartamento di Cornaredo, nel Milanese, che ha provocato la morte di una coppia di anziani 80enni e del figlio di 55 anni potrebbe essere stato provocato in modo volontario - facebook.com Vai su Facebook

Brindisi, incendio in un appartamento: morti 98enne e la badante 44enne #brindisi #incendio #badante #11ottobre https://tgcom24.mediaset.it/cronaca/brindisi-incendio-casa-morti-90enne-badante_104530812-202502k.shtml… - X Vai su X

Cesenatico, incendio nella notte: a fuoco un appartamento - Erano circa le 00:45 della notte tra sabato e domenica quando le squadre dei Vigili del Fuoco dei distaccamenti di Cesena e Savignano sul Rubicone ... Come scrive corriereromagna.it

Incendio devasta un appartamento a Cesenatico - Cesenatico (Cesena), 12 ottobre 2025 – Sabato notte un grosso incendio ha devastato una palazzina al numero 64 di via XXV Luglio angolo viale Torino. Scrive msn.com