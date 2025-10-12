Incendio in appartamento a Cesenatico | il video tra le fiamme

Ilrestodelcarlino.it | 12 ott 2025

I due figli erano fuori con gli amici, mentre moglie e marito sono usciti subito in strada. Danni per migliaia di euro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

incendio in appartamento a cesenatico il video tra le fiamme

Incendio in appartamento a Cesenatico: il video tra le fiamme

In questa notizia si parla di: incendio - appartamento

incendio appartamento cesenatico videoCesenatico, incendio nella notte: a fuoco un appartamento - Erano circa le 00:45 della notte tra sabato e domenica quando le squadre dei Vigili del Fuoco dei distaccamenti di Cesena e Savignano sul Rubicone ... Come scrive corriereromagna.it

Incendio devasta un appartamento a Cesenatico - Cesenatico (Cesena), 12 ottobre 2025 – Sabato notte un grosso incendio ha devastato una palazzina al numero 64 di via XXV Luglio angolo viale Torino. Scrive msn.com

