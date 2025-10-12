Incendio distrugge il monastero della Bernaga nel Lecchese dove ha ricevuto la Comunione il neo santo Carlo Acutis
Un vasto incendio è scoppiato ieri nel monastero della Bernaga a Perego, una frazione di La Valletta, nel Lecchese, luogo di culto dal 1600 dove ha ricevuto la comunione Carlo Acutis, da poco proclamato santo. Le fiamme si sarebbero propagate probabilmente per un corto circuito da una delle celle delle 22 monache romite ambrosiane che vi abitano. Al momento le suore erano 21 perché una di loro è. 🔗 Leggi su Feedpress.me
