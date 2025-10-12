Incendio devasta un appartamento a Cesenatico
Cesenatico (Cesena), 12 ottobre 2025 – Sabato notte un grosso incendio ha devastato una palazzina al numero 64 di via XXV Luglio angolo viale Torino. Siamo nel quartiere Boschetto di Cesenatico e secondo le prime informazioni, attorno a mezzanotte e mezza le fiamme hanno avvolto il terrazzo di uno dei due appartamenti situati al primo piano, sprigionate probabilmente da un corto circuito in un elettrodomestico, forse un freezer. A dare l’allarme sono stati i vicini, che hanno fortunatamente chiamato i Vigili del fuoco, intervenuti dopo che i carabinieri si erano precipitati per mettere in sicurezza l’area e dare il primo aiuto ai residenti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
La struttura comunale, devastata da un incendio lo scorso novembre, è ormai ripristinata. Il gestore Thomas Simoncelli: «Per ora torniamo ad aprire il bar e il ristorante perché abbiamo già molte richieste. Al più presto riapriremo tutta la zona notte» - facebook.com Vai su Facebook
