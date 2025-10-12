Incendio devasta un appartamento a Cesenatico

Ilrestodelcarlino.it | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Cesenatico (Cesena), 12 ottobre 2025 –  Sabato notte un grosso incendio ha devastato una palazzina al numero 64 di via XXV Luglio angolo viale Torino. Siamo nel quartiere Boschetto di Cesenatico e secondo le prime informazioni, attorno a mezzanotte e mezza le fiamme hanno avvolto il terrazzo di uno dei due appartamenti situati al primo piano, sprigionate probabilmente da un corto circuito in un elettrodomestico, forse un freezer. A dare l’allarme sono stati i vicini, che hanno fortunatamente chiamato i Vigili del fuoco, intervenuti dopo che i carabinieri si erano precipitati per mettere in sicurezza l’area e dare il primo aiuto ai residenti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

incendio devasta un appartamento a cesenatico

© Ilrestodelcarlino.it - Incendio devasta un appartamento a Cesenatico

In questa notizia si parla di: incendio - devasta

Incendio devasta i campi a Certaldo: minacciate anche le abitazioni

Terrore nella notte: incendio devasta un appartamento, famiglie in fuga

Incendio devasta tir di pomodori sull’A16: paura ma nessun ferito

Incendio devasta appartamento nella notte a Milano - Un incendio ha devastato la notte scorsa un appartamento al quarto piano di una palazzina di via Meucci a Milano, nella zona di Crescenzago. Secondo ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Incendio Devasta Appartamento Cesenatico