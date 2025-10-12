Incendio devasta il monastero della Bernaga a Valletta Brianza a Lecco paura per le monache di clausura
Un vasto incendio ha devastato il Monastero della Bernaga in provincia di Lecco, evacuate 22 suore di clausura. Una sarebbe lievemente intossicata. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it
La struttura comunale, devastata da un incendio lo scorso novembre, è ormai ripristinata. Il gestore Thomas Simoncelli: «Per ora torniamo ad aprire il bar e il ristorante perché abbiamo già molte richieste. Al più presto riapriremo tutta la zona notte» Vai su Facebook
Devastante incendio distrugge il Monastero della Bernaga in alta Brianza, salve le 21 monache di clausura | FOTO - 30 di sabato 11 ottobre, un vasto incendio ha distrutto il tetto del Monastero della Bernaga, uno degli edifici più antichi e suggestivi della ... Segnala ilnotiziario.net
Incendio devasta il monastero della Bernaga a Valletta Brianza a Lecco, paura per le monache di clausura - Attimi di terrore, a causa di un devastante incendio, per le 22 monache di clausura residenti nel monastero della Bernaga a La Valletta Brianza in provincia di Lecco. virgilio.it scrive