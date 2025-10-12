Incendio devasta il monastero della Bernaga a Valletta Brianza a Lecco paura per le monache di clausura

Un vasto incendio ha devastato il Monastero della Bernaga in provincia di Lecco, evacuate 22 suore di clausura. Una sarebbe lievemente intossicata. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

incendio devasta il monastero della bernaga a valletta brianza a lecco paura per le monache di clausura

© Notizie.virgilio.it - Incendio devasta il monastero della Bernaga a Valletta Brianza a Lecco, paura per le monache di clausura

