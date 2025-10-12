Incendio all’ex ippodromo le Mulina | un edificio avvolto dalle fiamme

Incendio all’ex ippodromo le Mulina. I vigili del fuoco del comando di Firenze sono intervenuti nel corso della notte tra sabato 11 e domenica 12, alle ore 02:10, all’ippodromo delle Mulina in viale del Pegaso per un incendio di un edificio. Sul posto sono state inviate una squadra e automezzi in. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it