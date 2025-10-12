Incendio all’ex ippodromo le Mulina | un edificio avvolto dalle fiamme
Incendio all’ex ippodromo le Mulina. I vigili del fuoco del comando di Firenze sono intervenuti nel corso della notte tra sabato 11 e domenica 12, alle ore 02:10, all’ippodromo delle Mulina in viale del Pegaso per un incendio di un edificio. Sul posto sono state inviate una squadra e automezzi in. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
In questa notizia si parla di: incendio - ippodromo
Firenze: incendio all’ex ippodromo Le Mulina, a fuoco masserizie in edificio di due piani
#News di zona #SanSiro e dintorni - Galoppo top a San Siro: Verziere e listed - Agg. del 11 ottobre 2025 Domenica di galoppo all’Ippodromo Snai San Siro — Domenica 12 ottobre 2025 all’Ippodromo Snai San Siro va in scena la 40ª giornata di galoppo c Vai su Facebook
Firenze, ex Ippodromo Le Mulina: partiti i lavori di messa in sicurezza - Firenze, 22 luglio 2025 – È iniziata la mattina di martedì 22 luglio 2025 la messa in sicurezza dell’ex Ippodromo Le Mulina, un’area da tempo al centro del dibattito cittadino per il suo stato di ... lanazione.it scrive
Viaggio nel degrado delle Mulina. L’ex ippodromo ancora occupato, si lavora per alzare le recinzioni - Firenze, 24 luglio 2025 – Caschetti gialli si muovono tra la sporcizia, facendo attenzione a cosa si erge instabile sulle loro teste. Da lanazione.it