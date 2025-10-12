Incendi boschivi approvate in Piemonte le linee guida per i piani di prevenzione territoriali
La Giunta regionale del Piemonte ha approvato le linee guida per la redazione dei piani di prevenzione territoriali degli incendi boschivi, un passo decisivo per dotare la Regione di una pianificazione integrata e operativa."La prevenzione è il primo e più importante strumento che abbiamo - ha. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
In questa notizia si parla di: incendi - boschivi
Indonesia, gli incendi boschivi nell'isola di Sumatra
Incendi boschivi, foreste più resilienti con la gestione attiva
Incendi boschivi, perchè la Puglia è più vulnerabile: l'analisi del numero uno dei geologi
INCENDI BOSCHIVI E DI VEGETAZIONE, 67.393 INTERVENTI VIGILI DEL FUOCO DAL 15 GIUGNO. 1.411 NELL'ULTIMA SETTIMANA Dal 15 giugno al 10 ottobre 2025 sono stati 67.393 gli interventi effettuati dai vigili del fuoco per incendi boschivi e di veg Vai su Facebook
Incendi boschivi in Italia: 115 km² di foreste in fumo nel 2025 Secondo i dati @ISPRA_Press Sicilia, Calabria, Puglia e Campania pagano il prezzo più alto, mentre quasi il 40% delle foreste colpite ricade in zone protette - X Vai su X
Incendi, Piemonte vara le linee guida per la prevenzione - Dopo l'approvazione da parte della Giunta regionale del Piemonte delle linee guida per la redazione dei Piani di prevenzione territoriali degli incendi boschivi (Ppt), il tema della pianificazione ... Riporta ansa.it
Incendi boschivi in Europa, il 2025 è l'anno peggiore di sempre: in fumo un milione di ettari - Secondo gli esperti il sistema antincendio sta raggiungendo il limite ed è imperativo trovare soluzioni ... Secondo it.euronews.com