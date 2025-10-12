Inaugurato nella giornata di sabato 11 ottobre il nuovo Club Napoli Colli Aminei: tanti ospiti speciali, tra cui il mitico Tommaso Starace. I tifosi del Napoli, si sa, sono il vero motore di una fede che rende la città partenopea unica nel suo genere. Tantissimi i sostenitori di fede azzurra, anche in giro per il mondo, che non perdono mai occasione per far mancare il sostegno ai propri beniamini. Un sentimento che rappresenta in pieno il nuovo “Club Napoli Colli Aminei”, inaugurato nella giornata di sabato 11 ottobre e che conta già una centinaia di iscritti. Un’iniziativa che ha visto molti momenti straordinari, alcuni di essi anche toccanti, come l’omaggio al mai dimenticato Diego Armando Maradona nel corso della partitina tra Team Stampa Campania (capitanata dai giornalisti Francesco Molaro e Massimo Sparnelli) e Rappresentativa Club Napoli Colli Aminei. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Inaugurato il “Club Napoli Colli Aminei”, Starace e non solo: molti ospiti speciali! – VIDEO