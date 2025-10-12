In ufficio a cena o per una cerimonia La longuette si rivela la soluzione di stile più sofisticata e ricercata di stagione Dall' alba al tramonto
A AA nuove uniformi cercasi. Complici il meteo e la temperatura, la stagione fredda può rivelarsi piuttosto monotona e piatta dal punto di vista stilistico. Per questo motivo, allora, è importante che il guardaroba sia animato anche da capi più ricercati e originali, non meno versatili e facili da abbinare. Come nel caso delle gonne longuette. Outfit di ottobre 2025: come affrontare l’autunno con stile X Nell’ Autunno-Inverno 202526, la classica longuette si spinge fino alla caviglia, tra declinazioni avvolgenti a tubino e versioni voluminose e dinamiche. Dal motivo plissettato, in lana e cashmere, in pelle o in denim, le gonne longuette si apprestano a dominare gli outfit del momento. 🔗 Leggi su Iodonna.it
In questa notizia si parla di: ufficio - cena
In ogni sua declinazione, la gonna beige si prepara a rivoluzionare con garbo gli outfit del ritorno in città. Da mattina a sera, dall'ufficio alla cena
Per l'ufficio o una cena. In lana, pelle o denim. La maxi skirt è protagonista del guardaroba di stagione, sofisticata e versatile
La scarpa che ti accompagnerà ovunque: in ufficio, a una cena romantica, un business meeting o una cerimonia. Spedizioni in tutta Italia. #calzaturebelfiore #mensstyle #mensfashion #scarpeuomo #shoeslover #madeinitaly - facebook.com Vai su Facebook
Per l'ufficio o una cena. In lana, pelle o denim. La maxi skirt è protagonista del guardaroba di stagione, sofisticata e versatile - X Vai su X