in tremila alla pisa half marathon foto e classifica

Pisa, 12 ottobre 2025 – Circa 3 mila persone hanno partecipato alla Pisa Half Marathon, promossa dall’associazione Per donare la vita onlus, e alla Pisa Ten, la marcia non competitiva di dieci chilometri dedicata a Barbara Capovani, la psichiatra uccisa nell’aprile 2023 fuori dal suo reparto da un suo ex paziente. Pisa Half Marathon, le foto di Regalami un Sorriso I 1773 atleti che hanno partecipato alla mezza maratona pisana hanno reso la manifestazione uno dei principali eventi sportivi del settore dell’anno consentendo alla gara di Pisa di piazzarsi tra le 11 più importanti mezze maratone italiane con circa 600 iscritti giunti dall’estero, alcuni dei quali arrivati appositamente perfino dalla Nuova Zelanda e dalle Filippine. 🔗 Leggi su Lanazione.it
