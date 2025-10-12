In Toscana sfida tra Giani e Tomasi Nella roccaforte rossa un test per il campo largo

La Toscana torna al voto oggi e lunedì e, insieme al ballottaggio in Valle d’Aosta, chiude la tranche di regioni alle urne prima dell’election day di novembre. Prossimo test sarà il 23 e 24 novembre per Puglia, Veneto e Campania in contemporanea. Tre milioni di toscani sceglieranno tra Eugenio Giani, governatore uscente e frontman di un campo larghissimo, e Alessandro Tomasi, sindaco di Pistoia. 🔗 Leggi su Feedpress.me

