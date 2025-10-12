In Toscana sfida tra Giani e Tomasi Nella roccaforte rossa un test per il campo largo

La Toscana torna al voto oggi e lunedì e, insieme al ballottaggio in Valle d’Aosta, chiude la tranche di regioni alle urne prima dell’election day di novembre. Prossimo test sarà il 23 e 24 novembre per Puglia, Veneto e Campania in contemporanea. Tre milioni di toscani sceglieranno tra Eugenio Giani, governatore uscente e frontman di un campo larghissimo, e Alessandro Tomasi, sindaco di Pistoia. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - In Toscana sfida tra Giani e Tomasi. Nella roccaforte rossa un test per il campo largo

In questa notizia si parla di: toscana - sfida

Elezioni regionali in Toscana: Firenze, la sfida decisiva per la vittoria. Ecco perché

Club Arezzo pronto per la Serie B: sfida nel Girone E con Toscana, Umbria e Lazio

Elezioni regionali: Tomasi, sindaco di Pistoia, sfida Giani alla presidenza della Toscana

Elezioni regionali in Toscana: cosa c’è da sapere sulla sfida tra Giani e Tomasi. Di @VilAlessandro - X Vai su X

In #Toscana sfida #Giani - #Tomasi tra l’incognita affluenza ed echi nazionali - #elezioniregionali #elezionitoscana Vai su Facebook

Elezioni regionali Toscana, si vota oggi e domani: 3 milioni chiamati al voto. Sfida tra Eugenio Giani e Alessandro Tomasi - La Toscana torna al voto fino a lunedì e, insieme al ballottaggio in Valle d'Aosta, chiude la tranche di regioni alle urne prima dell'election day di novembre. Segnala ilmattino.it

Regionali Toscana, per il Giani bis la sfida è Renzi-Conte. Ma occhio a Tomasi luomo miracolo - L’equilibrista contro la sorpresa: è il cartellone di scena in Toscana, oggi e domani si vota. Da iltempo.it