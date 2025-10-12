In programma lo sciopero nazionale Hera | Possibili disagi nei servizi ambientali

Hera informa che venerdì 17 ottobre, in tutto il territorio servito dalla multiutiity, potrebbero verificarsi disagi nello svolgimento dei servizi ambientali in seguito a uno sciopero nazionale di categoria proclamato dalle organizzazioni sindacali per l’intero turno di lavoro. Hera ricorda che. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

