In programma lo sciopero nazionale Hera | Possibili disagi nei servizi ambientali
Hera informa che venerdì 17 ottobre, in tutto il territorio servito dalla multiutiity, potrebbero verificarsi disagi nello svolgimento dei servizi ambientali in seguito a uno sciopero nazionale di categoria proclamato dalle organizzazioni sindacali per l’intero turno di lavoro. Hera ricorda che. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
In questa notizia si parla di: programma - sciopero
Sciopero generale in difesa della Flotilla e per Gaza: le manifestazioni in programma
Sciopero generale per Gaza, due manifestazioni ad Arezzo. Il programma
Marche Multiservizi informa che Venerdì 17 Ottobre potrebbero verificarsi disagi nello svolgimento dei servizi ambientali in seguito a uno sciopero nazionale di categoria. Inoltre sono in programma sospensioni idriche, Martedì 14 Ottobre in alcune vie del C - facebook.com Vai su Facebook
per la giornata di oggi è in programma uno sciopero, info al link - X Vai su X
Hera: il 17 ottobre possibili disservizi causa sciopero nazionale Ambiente - Hera informa che venerdì 17 ottobre, in tutto il territorio servito dalla multiutiity, potrebbero verificarsi disagi nello svolgimento dei servizi ambientali in seguito a uno sciopero nazionale di cat ... Scrive sassuolo2000.it
Sciopero, Hera: “Domani possibili disservizi” - Il Gruppo Hera informa che, in seguito a uno sciopero generale nazionale proclamato per l’intera giornata di domani, 3 ottobre, da Organizzazioni Sindacali, ... Lo riporta chiamamicitta.it