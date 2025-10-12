In preda all' alcol cade e si ferisce alla vista dei sanitari scappa a piedi in mezzo al traffico | 27enne portato in ospedale
ANCONA – Serata movimentata nei pressi di piazza Diaz e nelle vie del centro. Un 27enne del posto, che aveva abusato di bevande alcoliche, è caduto a terra ferendosi al volto, ma una volta raggiunto dal personale sanitario per ricevere le cure del caso si è dato alla fuga lungo il viale della. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
