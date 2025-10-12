In preda all' alcol cade e si ferisce alla vista dei sanitari scappa a piedi in mezzo al traffico | 27enne portato in ospedale

Anconatoday.it | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

ANCONA – Serata movimentata nei pressi di piazza Diaz e nelle vie del centro. Un 27enne del posto, che aveva abusato di bevande alcoliche, è caduto a terra ferendosi al volto, ma una volta raggiunto dal personale sanitario per ricevere le cure del caso si è dato alla fuga lungo il viale della. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: preda - alcol

In preda ai fumi dell'alcol lancia bottiglie di vetro in strada: 30enne denunciato

In preda all'alcol, aggredisce i militari dell'Arma: uomo finisce nei guai

Raptus di follia in centro. Violenze su moglie e figlia: "Era in preda all’alcol"

Cerca Video su questo argomento: Preda Alcol Cade Ferisce