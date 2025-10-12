In pista a bordo di un kart l’esperienza inclusiva per 150 appassionati

Ilgiorno.it | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inclusione e passione per i motori. Il kartodromo di Rozzano ha accolto oltre 150 persone in occasione dell’evento organizzato dall’associazione Wheelchair Karting, che ha offerto la possibilità di scendere in pista a bordo di speciali kart biposto, pensati per permettere anche a chi convive con una disabilità di provare l’emozione unica della guida. Un’iniziativa che si ripete ogni mese, grazie alla disponibilità del kartodromo che ospita gratuitamente l’associazione, dimostrando come lo sport possa davvero essere alla portata di tutti. Presente all’evento anche il sindaco di Rozzano, Mattia Ferretti, che ha voluto esprimere la gratitudine dell’amministrazione comunale: "Ringrazio i responsabili del kartodromo per l’impegno e la sensibilità. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

in pista a bordo di un kart l8217esperienza inclusiva per 150 appassionati

© Ilgiorno.it - In pista a bordo di un kart l’esperienza inclusiva per 150 appassionati

In questa notizia si parla di: pista - bordo

Aereo fermato sulla pista di decollo a Malpensa, a bordo c’era un terrorista francese: arrestato

Olanda amara per la Ferrari, Leclerc desolato a bordo pista: cos’è successo nell’incidente con Antonelli

“C’era un frangivento a bordo pista, gravissima mancanza di prevenzione”: Adolfo Lorenzi parla dell’incidente mortale di Matteo Franzoso

pista bordo kart l8217esperienzaIn pista a bordo di un kart l’esperienza inclusiva per 150 appassionati - Il kartodromo di Rozzano ha accolto oltre 150 persone in occasione dell’evento ... Secondo ilgiorno.it

Venezia, pista di go-kart da record apre al centro commerciale «Porte di Mestre» - Dove un tempo si trovavano gli scaffali del piano superiore dell’ipermercato Auchan oggi si snoda ... Da corrieredelveneto.corriere.it

Cerca Video su questo argomento: Pista Bordo Kart L8217esperienza