Inclusione e passione per i motori. Il kartodromo di Rozzano ha accolto oltre 150 persone in occasione dell’evento organizzato dall’associazione Wheelchair Karting, che ha offerto la possibilità di scendere in pista a bordo di speciali kart biposto, pensati per permettere anche a chi convive con una disabilità di provare l’emozione unica della guida. Un’iniziativa che si ripete ogni mese, grazie alla disponibilità del kartodromo che ospita gratuitamente l’associazione, dimostrando come lo sport possa davvero essere alla portata di tutti. Presente all’evento anche il sindaco di Rozzano, Mattia Ferretti, che ha voluto esprimere la gratitudine dell’amministrazione comunale: "Ringrazio i responsabili del kartodromo per l’impegno e la sensibilità. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - In pista a bordo di un kart l’esperienza inclusiva per 150 appassionati