in piazza roma torna la 46esima castagnata

Organizzata da Rione Porta Marina oggi 12 ottobre torna nell’accogliente piazza Roma di Servigliano uno degli appuntamenti autunnali più seguiti nella media Valtenna, parliamo della ‘Castagnata’, manifestazione giunta quest’anno alla sua 46° edizione. L’accogliente pizza di Servigliano chiusa al traffico e le tante specialità da gustare hanno reso questa manifestazione un appuntamento molto apprezzato e partecipato che piace a giovani e adulti e cattura anche l’attenzione di intere famiglie. Questa manifestazione nata nel 1979 è stata sempre un evento speciale per Rione Porta Marina, un evento di passaggio che segna la fine dell’estate e l’inizio dell’autunno, ma è anche un modo per i volontari del rione di ritrovarsi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

