In piazza degli ostaggi a Tel Aviv compare lo striscione Nobel president Trump – Video

Centinaia di migliaia di persone si sono riversate in piazza degli ostaggi a Tel Aviv, in Israele, in attesa del rilascio dei rapiti nell’ambito della firma dell’accordo di cessate il fuoco tra Israele e Hamas. All’evento hanno tenuto un discorso Steve Witkoff, la figlia del presidente Usa, Ivanka Trump, e il marito Jared Kushner. Tra la folla è apparso anche un mega striscione per rilanciare l’idea di assegnare il Nobel per la pace al presidente Donald Trump. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - In piazza degli ostaggi a Tel Aviv compare lo striscione “Nobel president Trump” – Video

