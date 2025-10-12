"Ci risiamo. Il governo regionale della destra reinternalizza alcune posizioni nella sanità pubblica senza preoccuparsi di quei professionisti che perderanno il posto di lavoro. E’ già successo con le oss di Coopservice, letteralmente scaricate dopo aver ricevuto pubblici encomi durante la pandemia di Covid 19. Potrebbe presto succedere di nuovo con circa settanta professionisti impiegati in Asl 5 con la cooperativa Elleuno. Siamo l’unica regione che opera per creare disoccupazione e disperdere competenze acquisite in anni di onorato servizio". L’attacco è di Davide Natale (nella foto), segretario ligure e consigliere regionale del Partito Democratico. 🔗 Leggi su Lanazione.it

In pericolo i posti di lavoro della Elleuno