In giro in sella ad un ciclomotore sequestrato e senza patente | 34enne denunciato
In giro, senza patente, e in sella a un ciclomotore Aprilia Scarabeo che risultava essere sotto sequestro. A incappare in un controllo dei poliziotti della sezione Volanti della questura di Agrigento è stato un trentaquattrenne. L'uomo - recidivo nell'arco di un biennio - è stato denunciato alla. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
In questa notizia si parla di: giro - sella
Ciclismo, 150 corridori in sella alle bici d'epoca per la partenza del Giro della Romagna
Un giro in moto prima di cena per provare la moto nuova: Chiara Zugnoni sbalzata dalla sella e morta sul colpo
Vuoi fare un giro in sella a una BMW? Volere è potere, ma anche potenza: quella del tuo modello preferito. Con Test Ride Now ti basteranno pochi click: https://www.bmw-motorrad.it/it/experience/esperienze-di-guida/test-ride-now/heritage/r12-ninet.html #Mak - facebook.com Vai su Facebook