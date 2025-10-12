In giro in sella ad un ciclomotore sequestrato e senza patente | 34enne denunciato

Agrigentonotizie.it | 12 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In giro, senza patente, e in sella a un ciclomotore Aprilia Scarabeo che risultava essere sotto sequestro. A incappare in un controllo dei poliziotti della sezione Volanti della questura di Agrigento è stato un trentaquattrenne. L'uomo - recidivo nell'arco di un biennio - è stato denunciato alla. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

